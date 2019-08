L'Espace Populaire rinvia concerto Woodstock sabato 17 agosto

50 anni fa un piccolo concerto di provincia si trasformò nel festival rock più famoso della storia. Al di là di quello che avvenne veramente, Woodstock è diventato un simbolo della musica intesa come comunità. E sabato 17 agosto a partire dalle 21:30, in occasione del cinquantesimo anniversario di Woodstock, l'Espace Populaire di Aosta (Via JC Mochet, 7) aveva organizzato una festa della musica.

Ma è rimandata di qualche giorno "a causa - spiegano gli organizzatori - di imprevisti problemi ai locali dell'Espace Populaire, che richiedono urgenti lavori di manutenzione". Gli organizzatori precisano che stanno "contattando i musicisti per avere conferma o meno della loro partecipazione ed eventualmente raccogliere nuove adesioni".

Entro pochi giorni, appena definito il cast, sarà comunicata la nuova data, che verosimilmente sarà entro il mese di agosto. Chi volesse salire sul palco e unirsi alla festa, può ancora contattare l'organizzazione.

Unica regola: tutti gli artisti dovranno suonare brani eseguiti a Woodstock. L'ingresso, come per il mitico festival, sarà gratuito.