Aosta, sospetto pacco bomba alla Chiesa dell'Immacolata

Allarme ad Aosta per un pacco sospetto rinvenuto davanti alla Chiesa dell'Immacolata del quartiere Cogne.

Sul posto sta intervendo il personale della Questura di Aosta e della Polizia Locale. La segnalazione è giunta alla 9.30 da alcuni residenti, insospettiti dall'insolito ritrovamento.

Le strade adiacenti alla chiesa, attualmente sono chiuse in attesa dell'arrivo dei mezzi e del personale degli artificieri, per verificare il contenuto del pacco, e procedere all'eventuale bonifica.

Aggionamento

Si sono da poco concluse le operazioni da parte delle Forze dell'Ordine. La borsa sospetta, dopo gli opportuni approfondimenti è è gettata in un cassonetto della Cartias, per il recupero degli oggetti, inquanto non conteneva alcun ordigno esplosivo.

Alcuni fedeli, sono stati bloccati in Chiesa per un paio d'ore al termine della celebrazione della Messa del mattino, per lo stato di pericolo dovuto al ritrovamento della borsa sospetta.