Torna, per la terza volta, il progetto "Leggende. Tre racconti teatrali per il recupero di antiche storie quasi dimenticate": dal 23 al 25 agosto 2019, le Amministrazioni comunali di Brusson, Ayas e Challand-Saint-Anselme, in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, organizzano tre serate che riecheggiano atmosfere dei tempi passati, delle “veillà” in cui ci si riuniva e si raccontavano storie.

Riproponendo la fortunata formula che unisce la valorizzazione della cultura popolare dei borghi e dei villaggi della Val d'Ayas con la promozione turistica del territorio, sono state ideate tre rappresentazioni teatrali, che inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno in diverse località, sempre con ingresso libero e gratuito: venerdì 23 agosto a Brusson, nella piazza antistante la Chiesa parrocchiale, oppure, in caso di maltempo, al Bocciodromo; sabato 24 a Challand-Saint-Anselme, in località Quinçod (in prossimità del padiglione) e domenica 25 ad Ayas, a Pian Villy di Champoluc (dietro l’edificio di Monterosa terme). Al coordinamento e alla regia teatrale e artistica della drammatizzazione delle leggende sono stati confermati il Teatroallosso di Crema e la Compagnia Omphaloz.

Il Teatroallosso, nato nel 2008 da un’idea dell'attore e regista Nicola Cazzalini, è una compagnia teatrale che si dedica al teatro per l’infanzia, per ragazzi e famiglie, con produzioni e progetti rivolti a stagioni teatrali, scuole, biblioteche e centri culturali, attraverso spettacoli, narrazioni e laboratori curati con particolare attenzione ad un linguaggio naturale, scintillante di ironia, astrazione e piccoli incanti. Ad oggi Teatroallosso è presente con la propria identità e attività in tutto il territorio nazionale attraverso solide collaborazioni con realtà nazionali ed internazionali.

La Compagnia Omphaloz è nata dall'incontro tra Monica Vignetti, attrice, acrobata aerea, cantante, e Guillaume Hotz, commediante, acrobata, clown; nel 2013 la Compagnia si mette in moto, creando numeri e spettacoli, continuando a studiare per affinare le competenze, partecipando a diversi festival ed eventi nazionali e internazionali.