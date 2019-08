J. Barocco (Uv), 'nel Mouvement non c'è dibattito né scelte condivise'

"Il dramma vero è che sul tema di eventuali elezioni anticipate e su altri argomenti non dibattiamo e non abbiamo quindi una posizione condivisa". Il consigliere regionale dell'Union Valdotaine Jean Barocco commenta così la 'rilassatezza politica' che pare aver colpito da qualche tempo i suoi colleghi di partito, sopratutto al vertice del Mouvement.

"Ci sono un sacco di problemi d'affrontare come Movimento - scrive Barocco sul suo blog - tra i quali la necessità di parlare e dibattere con i valdostani per riempire con contenuti validi e condivisi il prossimo progetto federativo autonomista, perché questo progetto non deve essere solo un'attività di vertice per regolare vecchi conti". Il consigliere regionale afferma invece che "il Comité Fédéral non viene convocato e siamo ancora in attesa di sederci a un tavolo, al quale comunque i consiglieri regionali siedono solo come uditori", e invita a non cadere "nella trappola di ridurre tutto il dibattito politico in una classifica tra buoni e cattivi autonomisti, inserendo i valdostani a seconda di come uno uno la pensi, o nella categoria 'liberi pensatori' o in quella di 'manovratori'. Parliamo invece di contenuti semplici, di mobilità, di sanità, di agricoltura, cose che capisce la gente".

Inoltre, "abbiamo appena iniziato un nuovo e difficile percorso politico in Regione - conclude - con numerosi punti tra cui la norma sull'elezione diretta del Presidente della Giunta e altre urgenti questioni amministrative per realizzare provvedimenti per il rilancio dell'economia regionale, così come azioni per stimolare la creazione di posti di lavoro ai nostri giovani, che sempre più spesso cercano sbocchi occupazionali fuori della Valle d'Aosta".