Le groupe Traditions Valdotaines fete 70 ans d'activité

L’année 2019 marque une étape importante pour le Groupe folklorique Traditions Valdotaines: 70 ans d’activité.

Tout au long des 70 ans de vie, le groupe a joué un rôle très important dans le témoignage et dans la diffusion du patrimoine culturel valdôtain, à travers la participation à différents événements qui ont permis de faire connaitre musiques, danses et chants, avec un esprit de fête et d’amitié toujours présent.

L’événement 'Jumelage des Traditions' se déroulera vendredi 4 octobre auprès de l’auditorium de Nus à 20h30. Le groupe comique 'Trelilu' du Piémont sera l’invité d’honneur de la soirée et animera avec le Groupe le spectacle.

Dans ces dernières années, le groupe a voulu valoriser les jeunes à l’intérieur des associations culturelles et c’est pour cette raison que la section 'enfants' du groupe Traditions Valdôtaines est née en 2013.

Les petites filles et les petits garçons, fiers de porter leur costume, enrichissent le groupe d’une nouvelle énergie et au cours des spectacles, ils transmettent au public leur fierté, leur enthousiasme et leur joie.