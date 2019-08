Festa delle Guide alpine. Fosson: Un momento per rendere omaggio a questi professionisti della montagna

Il Presidente della Regione Antonio Fosson, a nome della Giunta regionale, in occasione della Festa delle guide, esprime il profondo cordoglio e la vicinanza della comunità valdostana e di tutto il Governo regionale alle famiglie delle guide coinvolte nei recenti incidenti e, al contempo, sottolinea l’importanza del ruolo delle guide alpine nella nostra realtà di montagna.

In una nota Fosson siega: "Riteniamo che anche quest’anno, in occasione del 15 agosto, sia importante celebrare e ricordare la professione e la professionalità delle Guide alpine valdostane, - commenta il Presidente Fosson - che operano in un ambiente tanto difficile quanto affascinante e che esprimono al meglio la cultura della montagna, affrontando quotidianamente anche i nuovi rischi legati ai cambiamenti climatici. Le nostre guide sono gli ambasciatori del nostro ambiente alpino e attraverso il loro impegno e la loro esperienza portano la Valle d’Aosta nel mondo. A loro quindi va il riconoscimento di tutta la comunità valdostana per il loro grande operato".

Nella giornata dedicata alle guide il Presidente, a nome di tutti i valdostani ha "rinnovato i ringraziamenti agli uomini e alle donne del Soccorso alpino valdostano, veri e propri angeli custodi delle nostre montagne, che con devozione e preparazione riescono a intervenire nelle situazioni più difficili mettendo a repentaglio anche la loro incolumità nel portare in salvo gli alpinisti in difficoltà".