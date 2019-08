La Distilleria Levi protagonista al Concorso WINE HUNTER AWARD 2019 Medaglia d’Oro con il GIN Glacialis

Continuano gli importanti riconoscimenti per i prodotti della Distilleria Levi che al Merano Wine Festival ha ricevuto la Medaglia d’Oro con il GIN Glacialis, a testimonianza di come i prodotti di eccellenza del territorio, nelle loro diverse declinazioni, siano in grado di confrontarsi anche su panorami internazionali di assoluto prestigio.

Il GIN Glacialis LEVI è ottenuto dalla distillazione di bacche di ginepro selvatiche, raccolte a mano sui pendii impervi della Valle d’Aosta, all’ombra delle vette più alte d’Europa.

Queste piccole bacche, assieme all’acqua pura e fresca che sgorga ai piedi dei nostri ghiacciai alpini, sono gli ingredienti che impreziosiscono il nostro Gin, creando un aroma unico e inconfondibile.

Il Merano Wine Festival è stato, infatti, il primo evento in Europa, già dal 1992, a puntare principalmente sulla qualità selezionata dei prodotti in un ambiente elegante e di altissimo profilo.

Ma il concorso non è solo un evento: è un vero e proprio “think tank”, un forum di scambio di opinioni tra produttori, opinion leader, professionisti del settore e consumatori; un benchmark dell’eccellenza enogastronomica. Il Concorso Wine Hunter Award è, in sostanza, l’espressione del meglio che il nostro paese ha da offrire ed un marchio di altissima qualità.