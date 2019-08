Ferragosto in Valle adombrato dal lutto ma tanti comunque gli eventi nei paesi

Sarà all'insegna della sobrietà e senza le tradizionali dimostrazioni di soccorso la Festa delle Guide alpine 2019 programma il 15 agosto nelle località alpine della Valle d'Aosta. Spazio solo alle cerimonie religiose, con la Santa Messa celebrata nelle diverse parrocchie e la benedizione di corde e piccozze. La decisione è stata presa dalle Società regionale delle Guide a seguito degli incidenti che hanno visto coinvolte a due giorni di distanza l'uno dall'altro le guide alpine valdostane Gianfranco Sappa, tutt'ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Ginevra dopo una caduta sul Monte Bianco, e Federico Daricou, 38enne di Chatillon deceduto sul Grand Combin insieme a un cliente.

Festa dimessa in tutta la regione, dunque, anche se comunque come sempre la Valle d'Aosta è pronta per il Ponte di Ferragosto, che pur non registrando il 'tutto esaurito' (ci sono camere libere in diversi comuni) lascia comunque ben sperare per la 'tenuta' dell'economia turistica.