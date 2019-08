Le Président Fosson annonce le projet pour la valorisation de l’émigration valdôtaine par le «Museé de la mémoire»

Le point, le plus saillant abordé lors de la réunion a été le projet de valorisation de la mémoire de l’émigration des valdôtains à l’étranger et sa préservation par la création ambitieuse d’un musée dédié à l’émigration. Une page de l’histoire valdôtaine que le Gouvernement régional veut traduire en images, documents et témoignages. Tout le matériel sera repéré par un groupe de travail coordonné par le chercheur Alessandro Celi, Président de la Fondation Chanoux, avec l’aide des associations d’émigrés et la collaboration des associations culturelles locales. Le groupe de travail, constitué au sein de l’Administration régionale, travaillera d’ici décembre 2019 au recensement des sources disponibles, première étape de ce grand projet qui sera financé par les Programmes européens.

Le Président Fosson en a profité pour communiquer le calendrier des Arbres de Noël :

- Union valdôtaine de Lyon : 15 décembre 2019 ;

- Union valdôtaine Dauphiné-Savoie : 5 janvier 2020, à Grenoble ;

- Union valdôtaine de Paris : 18 janvier 2020 ;

- Association valdôtaine de Savoie : 28-29 mars 2020, à Séez ;

- Association Esprit Valdôtain : date à définir.

Lors de cette table ronde, il a également été convenu que la Rencontre valdôtaine de l’année prochaine se tiendra à Arnad, le dimanche 9 août 2020.