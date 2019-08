Assistenza sanitaria garantita in Valle ad agosto per turisti e residenti

Anche quest'estate la Usl VdA ha attivato una serie di servizi di assistenza medica appositamente dedicati ai turisti.

L’obiettivo è quello di fornire un servizio adeguato e di contribuire alla diminuzione della richiesta di prestazioni non urgenti in pronto soccorso.

I turisti, i cittadini non residenti in Valle d’Aosta e anche i residenti possono rivolgersi - esclusivamente per l’attività ambulatoriale - agli ambulatori di Medicina di Assistenza Primaria (MAP) ad accessibilità diretta, attivati sul territorio (il servizio è aperto anche ai residenti).

Queste strutture garantiscono l’assistenza nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì:

i Poliambulatori di Aosta, Châtillon e Donnas dalle ore 14 alle ore 20; il Poliambulatorio di Morgex dalle ore 12 alle ore 18; il servizio è gratuito per gli iscritti al Servizio sanitario regionale e per i cittadini comunitari in possesso della tessera sanitaria (Tessera Europea Assicurazione malattia – TEAM).

Per i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale e per i cittadini residenti all’estero non in possesso della Team, le prestazioni sono soggette al pagamento di una quota che dovrà essere corrisposta direttamente al medico dietro rilascio di ricevuta fiscale: le tariffe stabilite per le prestazioni sanitarie sono di 25 euro per le visite ambulatoriali, 50 euro per le visite domiciliari e 10 euro per le prescrizioni ripetitive.

Inoltre, a Courmayeur e a Cogne sono stati attivati due presidi medici, attivi fino al 31 agosto, nei giorni feriali: a Courmayeur presso il dottor Luca Macori, ambulatorio di via delle Volpi n.3. (tel.340 7439579); a Cogne presso il medico Jacopo Bettiol, consultorio dell’Azienda Usl (tel.333 1540743).

Infine, i turisti e i cittadini non residenti in Valle possono rivolgersi in caso di necessità, nei periodi di maggiore affluenza, ad un medico di assistenza primaria o medico di famiglia.

Il servizio è attivo in qualunque mese dell’anno. L’elenco dei medici di famiglia è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl www.ausl.vda.it nella sezione “Trova > medici territoriali e veterinari”.

La ricerca può essere effettuata per nominativo o per località: Sono indicati il nome del medico, la sede, gli orari di apertura dell’ambulatorio, i recapiti telefonici (incluso il numero di cellulare per la disponibilità telefonica). Si ricorda che in caso di emergenza e urgenza e per interventi nelle ore notturne, festive e prefestive è attivo il servizio di Continuità assistenziale (ex “guardia medica”) facendo riferimento al numero 112.