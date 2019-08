CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Attività di abbigliamento in vendita in centro Aosta, via Challand

Nel centro storico di Aosta, in via Challand, zona di grande passaggio pedonale, VENDESI attività di abbigliamento in un locale disposto su 2 livelli e ottimamente ristrutturato. L'immobile dispone anche di un magazzino nel piano interrato e si presta per svolgere qualsiasi tipo di attività. Il riscaldamento è autonomo a metano e non ci sono spese condominiali. Canone affitto mura € 2.000,00 mensili. € 50.000,00