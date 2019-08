COOP assume diplomati e laureati

COOP è alla ricerca di decine di figure diplomate e laureate da inserire come addetti vendita, responsabili di negozio, capi reparto, coordinatori amministrativi ed altre mansioni per i supermercati e gli ipermercati presenti in tutta Italia, che vengono gestiti attraverso un insieme di cooperative, appunto COOP (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori).

COOP, regolata da princìpi che uniscono le cooperative di tutto il mondo, rappresenta la più grande catena italiana nel mercato della distribuzione di prodotti di largo consumo fino a diventare la prima organizzazione distributiva italiana.COOP ricerca persone dinamiche, motivate, flessibili, con orientamento al cliente, capacità organizzative e di coordinamento, in grado di organizzare il proprio gruppo e il proprio reparto.... continua a leggere