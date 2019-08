Lega VdA, 'vogliamo governare non vivacchiare'

"La pazienza ha un limite. Come Lega né qui in Valle d'Aosta né a livello nazionale ci interessano le poltrone: avremmo potuto tranquillamente tenerci i nostri sette Ministeri, ma non vogliamo vivacchiare". Lo scrive in una nota Marialice Boldi, commissario della Lega Vallée d'Aoste, commentando la crisi del Governo nazionale.

"Noi vogliamo governare - afferma Boldi - portare a casa dei risultati come avevamo promesso agli italiani e come, per un certo periodo abbiamo fatto assieme ai Cinque Stelle".

E riferendosi al M5S aggiunge: "Ora le nostre strade si dividono e la parola deve tornare subito agli elettori, così come dovrebbe essere fatto in Valle d'Aosta, perché queste sono le regole della democrazia".