In pensione direttore Finaosta Cilea, il vice Francesconi al suo posto in attesa del bando

Sarà sabato 31 agosto 2019 l'ultimo giorno di lavoro per Giuseppe Cilea, 70enne direttore generale di Finaosta. Andrà in pensione dall'1 settembre e al suo posto di vertice, salvo dinieghi al momento non espressi, dovrebbe andare il vice direttore della finanziaria regionale, l'aostano Roberto Francesconi, 62 anni, 36 dei quali trascorsi in Finaosta.

"Resta la necessità impellente di individuare la figura di un dirigente capace ma anagraficamente 'giovane' - sottolinea il Presidente della Giunta, Antonio Fosson - ovvero in età distante dal congedo lavorativo e quindi in grado di gestire al meglio dossier e riorganizzazioni per il cui completamento è stato preventivato un tempo mediamente lungo".

Fosson assicura che "si sta lavorando alla predisposizione di un bando per l'assegnazione dell'incarico definitivo di Direttore generale di Finaosta, considerato che l'impegno di Francesconi o di chiunque subentrasse a Cilea da settembre sarebbe temporaneo. Vi sono ottime professionalità forse meno esperte degli attuali e 'storici' vertici ma sicuramente in grado di adempiere il mandato e ci auguriamo di trovarle".