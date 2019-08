Aosta: Al via nuovo appalto gestione rifiuti

Adottata dalla Giunta comunale di Aosta la delibera che detta linee guida per il nuovo appalto municipale sul servizio di raccolta rifiuti.

Il bando vale circa 5 milioni di euro l’anno e introduce alcune novità di rilievo: il passaggio dalla tassa alla tariffa e il principio secondo il quale chi più inquina più paga.

Obiettivo dell'Amministrazione comunale, aumentare drasticamente la raccolta differenziata per arrivare all’80% (risultato che secondo il sindaco, Fulvio Centoz, non sarebbe impossibile visto che già oggi siamo al 70%); la realizzazione di un centro per il recupero ed il riuso di circa 1000 metri quadri nell’isola ecologica di Via Caduti del Lavoro "perché produrre meno rifiuti è molto meglio che differenziarli" afferma Centoz. Il nuovo piano prevede altri accorgimenti per migliorare il servizio tra cui la valutazione sull'opportunità dei passaggi dei mezzi di raccolta nelle ore di maggior afflusso turistico.