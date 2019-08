Tour de Valgriseche alla scoperta din storia cultura e tradizioni

Dopo il buon successo della prima data del TOUR DE VALGRISENCHE, per venerdì

16 è prevista la visita guidata al magazzino di affinatura fontina.

Venerdì 23 agosto viene invece riproposto il TOUR DE VALGRISENCHE che

comprende Magazzino fontine + Complesso parrocchiale + Coop. Les Tisserands.

Ex polveriera scavata nella roccia a ridosso del forte di Valgrisenche, risalente alla fine del XIII° secolo, è il magazzino della Cooperativa Fontine situato a quota più elevata (1700 metri) ed assicura un ottimo equilibrio tra la temperatura che si mantiene attorno agli 8° C per tutto l’anno e l’umidità che raggiunge il 98%.