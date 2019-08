L'Espace Populaire sabato 17 agosto rivive la Woodstock

50 anni fa un piccolo concerto di provincia si trasformò nel festival rock più famoso della storia. Al di là di quello che avvenne veramente, Woodstock è diventato un simbolo della musica intesa come comunità.

Il 17 agosto 2019, a partire dalle 21:30, in occasione del cinquantesimo anniversario di Woodstock, l'Espace Populaire di Aosta (Via JC Mochet, 7) organizza una festa della musica.

Si alterneranno sul palco: Maura Susanna, I Caimani, Macho Camacho, One Fyfty 9, Marco Brunet con Eliana, ed altri ancora. Aprirà e chiuderà la serata L'Espace, la nuova band di casa.

Chi volesse salire sul palco e unirsi alla festa, può ancora contattare l'organizzazione.

Unica regola: tutti gli artisti dovranno suonare brani eseguiti dai musicisti saliti sul palco di Woodstock: Arlo Guthrie, Canned Heat, Creedence Clearwater Revival, Crosby Still and Nash, Janis Joplin, Jefferson Airplan, Jimi Hendrix, Joan Baez, Santana, The Who e molti altri.

L'ingresso, come per il mitico festival, sarà gratuito.

Per maggiori informazioni: 3358419042 o espacewoodstock50@gmail.com