Addio al consigliere comunale di St-Vincent Vincenzo Trecate

Lutto a Saint-Vincent, dove nella notte tra sabato e domenica è morto, stroncato da un infarto, l'assicuratore e consigliere comunale di minoranza Vincenzo Trecate, di 56 anni. Militante attivo del Movimento Stella alpina, Trecate era consigliere dal 2005 e dall'agosto 2013 sino al maggio 2015 fu assessore comunale alle Opere pubbliche nella giunta di Adalberto Perosino.

Secondo degli esclusi per la lista Sa-Uv, nel gennaio 2018 tornò in Consiglio municipale subentrando a Florinda Fosson. L'assicuratore e politico locale lascia la moglie e tre figlie.

"A nome del Consiglio comunale di Saint-Vincent e a mio personale - commenta Paolo Ciambi, presidente dell'Assemblea municipale della Riviera delle Alpi - esprimo cordoglio per la scomparsa del consigliere Vincenzo Trecate. In schieramenti politici differenti, con il consigliere Trecate ho condiviso sei anni di mandato nel Consiglio comunale di Saint-Vincent, confrontandomi spesso con lui, sempre con reciproca correttezza, in particolare quando ricoprì l'incarico di assessore comunale ai lavori pubblici".