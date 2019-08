La Rencontre avec les enfants de la Vallée d’Aoste partis à l’étranger a réuni à Challand-St-Victor plus de 500 personnes

À cette occasion, les nombreux participants ont assisté à l’inauguration de l’arbre stylisé, ainsi qu’à la bénédiction et au dépôt d’une gerbe à la mémoire des émigrés, avant de visiter l’exposition dédiée à l’émigration Mon pays natal – Les familles de Challandins émigrées.

Aujourd’hui est un jour de fête pour notre commune – a souligné le syndic de Challand-Saint-Victor Michel Savin – qui accueille cet important événement d’envergure régionale, dédié à tous les émigrés valdôtains. Personnellement, j’ai toujours été convaincu de l’importance de ce rendez-vous annuel, qui illustre les liens profonds entre la Vallée d’Aoste et tous ceux qui portent le nom, les valeurs et les idéaux de notre terre dans le monde entier. Car nul ne peut faire connaître notre vallée par-delà nos montagnes mieux que vous, chers émigrés.

Le passé de chaque émigré – a expliqué le Président de la Région Antonio Fosson – témoigne de la coexistence de cultures différentes et du désir de garder le contact avec notre terre d’origine, notre langue et les traditions de nos pères.

Cet équilibre entre la défense d’une identité et le contact avec d’autres cultures représente une expérience précieuse pour une communauté comme la nôtre qui, forte de ses particularités, souhaite trouver sa place, ainsi qu’une reconnaissance méritée dans un monde en pleine évolution. De ce point de vue, nous voulons souligner le rôle fondamental de la Rencontre valdôtaine, dont cette quarante-quatrième édition nous offre encore une occasion pour consolider davantage nos liens.

Ce rendez-vous annuel a en outre fourni l’occasion d’aborder l’un des projets les plus ambitieux de l’Administration régionale et des Associations d’émigrés : le musée de la Mémoire de l’émigration, dont le Président Fosson a parlé au cours de son intervention : Aujourd'hui, nous désirons envisager le phénomène de l’émigration dans son ensemble, à partir d'une documentation immense et multiforme qui est malheureusement éparse et qui risque de disparaître. C'est pourquoi nous avons lancé un projet qui veut récupérer la mémoire de l'émigration et rendre hommage aux émigrés. Un projet qui repose, tout d'abord, sur la recherche et l'inventoriage des sources documentaires, et qui – nous le souhaitons - constituera la première pierre du futur musée de l'émigration.

C’est Aldo Daudry, Président du CO.FE.SEV, l’association qui réunit les Unions Valdôtaines de France, qui a exprimé le sentiment des Valdôtains de l’étranger. Dans son intervention, il a souligné que « À l’occasion de la Rencontre du mois d’août, nous aimons nous retrouver entre parents et amis, échanger en français, mais plus encore en patois, nous imprégner avec vous de notre belle identité valdôtaine, ciment de l’histoire de notre petite patrie, de son autonomie et de son unité.

Il est important et vital pour nous de conserver ces liens forts que nous avons ensemble tissés au fil des ans, avec les autorités valdôtaines et avec les instances régionales.

Demain, les représentants du Gouvernement régional et du CO.FE.SEV seront au Palais régional pour la traditionnelle Table ronde.