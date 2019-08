Occhi al cielo questa sera al Giardino Chanousia

Una delle più suggestive e romantiche iniziative organizzate in Valle per la 'Notte delle stelle cadenti' si svolgerà questa sera al giardino Chanousia, posto in cima al Colle del Piccolo San Bernardo, tra La Thuile e Seez in Francia.

Per l’occasione, il noto giardino botanico alpino si illuminerà della sola luce della candele, regalando una serata magica: i partecipanti all'evento potranno inoltre gustare dolci e tisane calde, considerato che il giardino si trova ad oltre 2000 metri di altitudine in una zona in cui la canicola non si è fatta notare nemmeno in questa bollente estate.

La 'nottata a occhi in sù' inizierà alle ore 21; per informazioni si può contattare la signora Paola 3408521531.