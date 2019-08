Tragedia sul Grand Combin, muoiono guida alpina valdostana e cliente

E'morto questa mattina all'ospedale svizzero di Sion poco dopo il ricovero Federico Daricou, 38enne guida alpina di Chatillon, iscritto alla Società Guide del Cervino e membro del Soccorso alpino valdostano. Guidava la cordata con un alpinista partita nella notte dalla Cabane di Valsorey sul Grand Combin e colpita da una scarica di sassi che è stata fatale anche per il cliente di Daricou, morto sul colpo.

L'incidente si è verificato sotto il Colle Meitin, a circa 3.500 metri di quota, in una ripida zona di misto. Oltre alla guida valdostana e all'altra vittima sono stati coinvolti nell'incidente anche tre olandesi, due dei quali sono rimasti feriti e il terzo è illeso. I medici dell'ospedale di Sion hanno tentato di tutto per salvarlo ma i traumi riportati da Daricou sono stati fatali.

La notizia dell'ennesima tragedia in montagna amplifica il dolore e lo sconforto tra le guide valdostane, già colpite due giorni fa dall'incidente sulle Aiguilles Marbrées per il quale sta lottando per la vita all'ospedale di Ginevra Gianfranco Sappa, guida di Courmayeur e in cui ha perso la vita la compagna di Sappa, Giuditta Parisi.