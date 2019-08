Aosta: Il Comune affitta due negozi al quartiere Cogne

C'è tempo fino alle ore 12 di lunedì 30 settembre per presentare le domande di partecipazione all’asta per l’affidamento in locazione di due locali commerciali di proprietà del Comune di Aosta nel quartiere Cogne, in place Soldats de la Neige.

"Ai fini dell’individuazione del locatario - precisa una nota dell'Amministrazione comunale - si procederà dapprima a valutare le proposte dei soggetti privati presentate sotto forma di offerte in aumento sui canoni posti a base di gara" che sono pari a 365 e 185 euro mensili.

Nel caso non pervenissero domande da parte di privati, "si procederà alla valutazione delle proposte pervenute da soggetti, enti, associazioni e organizzazioni non lucrative con scopi di utilità sociale sotto forma di offerte in aumento sul 30 % del canone di gara" e quindi 109,50 euro mensili per un esercizio e 55,50 euro mensili per l'altro.

La locazione avrà una durata di sei anni rinnovabile. Al locatario competeranno gli oneri relativi alle manutenzioni ordinarie, a quelle straordinarie quando siano dovute a incuria o negligenza della concessionaria e tutte le spese necessarie per mettere in atto gli interventi di miglioria indicati nell’offerta tecnica.

Risultano a carico del locatario anche tutti gli oneri relativi alla stipulazione di contratti di utenza e al pagamento delle relative bollette.

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all’asta in busta chiusa e sigillata, indirizzata a: Comune di Aosta, Area A2-Ufficio Patrimonio, p.zza Chanoux, 1 - 11100 AOSTA, con le modalità descritte dall’avviso dove è possibile anche reperire ogni altra informazione.

Le domande saranno aperte in seduta pubblica: la data sarà comunicata ai partecipanti via Pec.