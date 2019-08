GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza di Antonio Fosson. Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement de la Région a octroyé une subvention d’un montant maximum de 1.531,80 euros en faveur du Groupe Folklorique «Traditions Valdôtaines», à titre de concours aux frais pour la réalisation de initiatives dans le cadre des célébrations du 70ème anniversaire de la fondation du Groupe.

Il Governo della Regione ha approvato lo schema di Accordo tra il Dipartimento della Protezione civile nazionale, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta per la prosecuzione della gestione del sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici del bacino distrettuale del fiume P. L’accordo è finalizzato alla previsione e al controllo degli eventi estremi di piena e magra, alla difesa idraulica e alla gestione delle risorse idriche, così come alla pianificazione di distretto idrografico, per le annualità 2019-2020-2021.

FINANZE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze, Attività produttive e Artigianato, d’intesa con il Presidente della Regione, ha approvato il contratto tra la Regione e la società Eolo per l’ospitalità, presso il nodo di raccordo TOPIX, dove sono ubicate le terminazioni ottiche e gli apparati necessari per il funzionamento delle infrastrutture in banda ultra larga, nell’area di proprietà di CVA nel Comune di Châtillon, a decorrere dalla data del verbale di consegna dell’area fino al 31 dicembre 2024, al canone annuo di 1.900 euro.

L’Esecutivo ha concesso un mutuo a tasso agevolato, in istruttoria valutativa, di 91 mila 700 euro a un’impresa artigiana di Challand-Saint-Anselme e un contributo per le spese sostenute per la partecipazione alla Fiera Made Expo Milano 2019, per un importo massimo di 6 mila 313,46 euro, a un’impresa artigiana di Saint-Marcel.

L’Esecutivo ha approvato le nuove disposizioni di carattere generale relative agli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e le nuove disposizioni applicative all’art. 24 della legge regionale 6/2003 relative agli interventi ed iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, in sostituzione di quelle approvate con la propria deliberazione del 6 marzo 2015. Per quanto riguarda la prima modifica, essa si è resa necessaria per adeguare le disposizioni alla normativa comunitaria in materia di esclusione dei benefici e di verifiche e controlli, alle nuove strutture regionali responsabili del procedimento e alle nuove disposizioni per la presentazione delle domande a consuntivo.

Per quanto attiene alle agevolazioni di cui all’articolo 24 della legge regionale 6/2003, si è ritenuto opportuno definire con maggiore precisione le spese ammissibili, la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione, le modalità e i tempi di istruttoria della domanda, le verifiche e i controlli che può effettuare la Regione, i casi di revoca del contributo, gli obblighi di riservatezza, le definizioni, nonché di adeguare le disposizioni applicative alla normativa vigente in materia di assolvimento del bollo in modo virtuale e di antimafia.

La Giunta regionale ha deliberato l’adesione al cofinanziamento, insieme al Ministero per lo Sviluppo economico, del progetto denominato Piattaforma cloud per la diagnostica avanzata basata su dati clinico–omici, presentato dalla società Engineering D.HUB S.p.A, capofila del raggruppamento composto dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e dall’Istituto Giannina Gaslini, in risposta al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 5 marzo 2018.

Come da decreto, è stato determinato che la Regione partecipi a tale cofinanziamento, a seguito della definizione di un Accordo tra le parti, nella misura massima del 10 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi, con riferimento alle attività aventi ricaduta sul territorio regionale e, comunque, per un importo non superiore a 300 mila euro. Il cofinanziamento garantirà effetti positivi per il territorio della Valle d’Aosta, dove sarà svolta parte dell’attività di ricerca, in sinergia con le attività del Centro di ricerca sulla medicina di precisione, denominato CMP3vda, in via di costituzione.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti di concerto con l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, ha approvato le azioni di promozione e valorizzazione dei risultati del Progetto Alpfoodway, nell’ambito della Giornata internazionale della Montagna 2019.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis), ha concesso un mutuo con tasso agevolato per un ammontare di 666 mila 553,70 euro a un’impresa turistico-ricettiva alberghiera di Aosta, per l’acquisto di una porzione di fabbricato alberghiero e per i relativi lavori di ristrutturazione edilizia e acquisto di arredi e attrezzature.

L’Esecutivo ha approvato approvare un progetto di comunicazione per veicolare l’immagine turistica della regione attraverso l’immagine pubblica e i mezzi di comunicazione dell’atleta Martine Michieletto, per un importo complessivo a carico dell’Amministrazione regionale di 36 mila 600 euro. L’atleta valdostana Martine Michieletto, che tra i numerosi successi del suo folto palmares è detentrice di cinque titoli mondiali di Kickboxing e Thai boxe, è seguita dai media nazionali e internazionali grazie ai suoi successi e ha un considerevole seguito sui canali social Facebook e Instagram. Il provvedimento adottato oggi consentirà di veicolare l’immagine turistica della regione raggiungendo un alto numero di contatti, sia in Italia sia all’estero, alla luce della notorietà raggiunta dall’atleta, al fine di mettere al centro della comunicazione la Valle d’Aosta, divulgandone le bellezze e le attrattive a 360° e non solamente quelle circoscritte allo sport praticato.

Le Gouvernement régional a octroyé aux chœurs et aux groupes folkloriques qui ont participé à l’Assemblée de chant chorale 2019 les financements à titre de subvention pour l’activité annuelle 2019, pour une dépense totale de 48 mille 384 euros.La Giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione con il Comune di Saint-Marcel quale soggetto incaricato per l’attuazione di alcune azioni del progetto Mineralp – Promozione del patrimonio geologico e naturalistico tra Italia e Svizzera, finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/20 (FESR), per un periodo di 36 mesi, per un importo complessivo di 429 mila 900 euro.

La convenzione approvata si è resa necessaria in quanto il Comune di Saint-Marcel è proprietario dell’omonimo Castello che la Regione autonoma Valle d’Aosta intende, previo restauro e recupero funzionale di alcuni ambienti, adibire a centro d’informazione e comunicazione della miniera di Servette e di tutta l’area transfrontaliera e a sede del locale museo minerario con l’allestimento di isole di studio, aperte alle università, per lo sviluppo di studi e ricerche sul geo-patrimonio.

La Giunta regionale ha approvato il secondo Avviso per la concessione di contributi in conto capitale in de minimis e la Scheda azione relativi al progetto integrato Bassa Via della Valle d’Aosta – Sostegno ai servizi turistici, nell’ambito del programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR). Grazie a questo atto sarà possibile concedere contributi per investimenti realizzati da PMI a supporto del Cammino Balteo

.Le Gouvernement régional, pour l’organisation des manifestations à l’occasion du 40ème anniversaire d’activité des groupes « Le Squiapeun » de Bionaz et « La Ville de Cordèle » de Jovençan, a octroyé des subventions pour un montant total de 10 mille euros.