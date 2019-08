Morìa di pesce in torrente Messeure a Brusson

Esperti ittici del Corpo forestale valdostano e operatori del Consorzio pesca della Valle d’Aosta sono intervenuti per una morìa di pesci nel torrente Messuere, nel comprensorio di Brusson, messo in secca da mercoledì 7 agosto.

Almeno sessanta le trote fario trovate morte; al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del fenomeno e le eventuali responsabilità. Nella zona è attiva una centralina idroelettrica e sono in corso verifiche sull'ecosistema fluviale nonchè su possibili mutamenti o malattie della fauna ittica.