Il Madagascar visto dai volontari, quello fuori catalogo turistico

L’Associazione Valdostana di Solidarietà e Fratellanza con il Madagascar (AVSFM) è stata fondata nel 1989 a Pont Saint Martin in Valle d'Aosta.E' costituita da un gruppo di volontari che realizza progetti umanitari soprattutto in Madagascar, dove opera dal 1983, ma, anche in altri paesi come la Romania e la Costa d’Avorio e, dal 2016 con i medici e infermieri di TROPICAL DOCTOR in Benin, Uganda, Guinea Bissao.

E per far conoscere la propria missione ha organizzato in collaborazione con la Fondazione Grand Paradis una serata ad ingresso libero sul tema: Madagascar fuori catalogo Storie di bambini poveri e soli.

Un appuntamento da non perdere e da mettere in agenda per venerdì 16 agosto a Rheme Notre Dame in frazione Chanavey.