Il sito minerario di Cogne raddoppia i visitatori

Il numero degli ingressi nel sito minerario di Costa del Pino ha visto un incremento di quasi il doppio rispetto all’anno precedente, stando ai dati di fine luglio: il 15% dei visitatori è straniero, le guide abilitate fanno le visite in italiano, inglese e francese.

Quest’anno le novità hanno portato grandi risultati: il tour guidato dentro le miniere, ampliato e migliorato, ha incontrato l’entusiasmo dei turisti che vedono nella gita alle miniere una delle principali attrattive di Cogne.

Il sito si sviluppa a Costa del Pino, 2.030 metri, alle pendici del Monte Creya e rappresenta una bella testimonianza di archeologia industriale: sono ben visibili i resti delle teleferiche per il trasporto del materiale, la funivia per i passeggeri che da Cogne arrivava a Colonna e numerosi fabbricati; gli addetti alla miniera potevano infatti usufruire dello spaccio, della biblioteca e persino di un cinematografo.

Attivo anche in questi ultimi mesi il progetto MiMo che tende alla creazione di una rete territoriale transfrontaliera per la messa a sistema di un’offerta turistico-culturale legata proprio al patrimonio minerario in un’ottica di sviluppo sostenibile. Tale rete avrà lo scopo di permettere alle comunità locali coinvolte di riappropriarsi del patrimonio architettonico, storico, culturale e ambientale, costituito dalle miniere.

Le visite si fanno tutti i giorni (escluso il lunedi, ore 13.30 a Costa del Pino) da prenotare entro il giorno prima.

La Miniera di Cogne è raggiungibile con una passeggiata di circa 1.30h da Montroz, 45 minuti da Casetta Bianca oppure con il trasporto gratuito in fuoristrada.

Per prenotare: Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne 0165.74835 - info@cogneturismo.it (in Piazza a Cogne di fronte al Municipio) oppure Cooperativa Mines de Cogne 0165.749665 – 339.3360670 – vittoria.daghetto@minesdecogne.com