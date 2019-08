Con le Pink Esperience la Monterosa Ski sostiene gli sforzi della Lilt

Si sono affidate all’esperienza della guida alpina Anna Monari, cinque donne che sabato 3 agosto hanno raggiunto il rifugio più alto d’Europa, la Capanna Margherita, partecipando alla Pink Experience di alpinismo proposta da Monterosa Ski nell’ambito del progetto 'Monterosa. Liberamente femminile'. Con le Pink Experience il progetto sostiene le attività organizzate dalla sezione Valle d’Aosta della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

“Ciò che ci ha colpite maggiormente è stata l’incredibile sintonia che si è subito creata tra le partecipanti - racconta Paola Turchetti, direttore commerciale Monterosa Ski - si sono conosciute pochi minuti prima di iniziare la salita e hanno subit fatto squadra. Sono partite orgogliose e determinate alla conquista del loro sogno”.

Nel pomeriggio hanno affrontato la prima parte del percorso, raggiungendo il rifugio Capanna Gnifetti a quota 3.647 metri, dove hanno trascorso la serata e la notte. È stato il momento per conoscersi, per condividere le proprie esperienze e i sogni di ognuna.

Domenica 4 agosto alle 5 di mattina hanno lasciato la Capanna Gnifetti e hanno iniziato l’ascesa verso i 4.554 metri della punta Gnifetti che ospita la Capanna Margherita. “Superati di poco i 4.000 metri di quota una delle partecipanti ha iniziato a patire il mal di montagna - continua Turchetti - ed è proprio in questo momento che lo spirito 'liberamentefemminile' del gruppo è venuto fuori: nessuna ha avuto dubbi, la cosa importante era che la compagna si sentisse meglio al più presto. Hanno così rinunciato a raggiungere la loro meta e sono rientrate a valle. Questo è sicuramente uno dei valori più importanti che vogliamo trasmettere con il nostro progetto: sostenersi sempre, in ogni momento e soprattutto nelle difficoltà”.

“Abbiamo voluto premiare questo gruppo per aver interpretato così bene i valori e lo spirito di questo nostro progetto. – aggiunge Fulvia Favre, staff commerciale Monterosa Ski – nel giro di pochi giorni siamo riuscite, incastrando gli impegni di ognuna, a organizzare per loro una nuova Pink Experience per portarle a coronare il sogno di raggiungere la Capanna Margherita entro la fine dell’estate.”

Sabato 10 agosto, mentre altre cinque donne saranno impegnate con la Pink Experience Capanna Margherita, a Champoluc, nella piazzetta Monterosa Ski verrà raccontato il progetto 'Monterosa. Liberamente femminile' e verranno svelate le Pink Experience per la stagione invernale 2019/2020 con tante sorprese.