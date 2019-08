Uvp lavora a 'rifondazione movimento autonomista'

L'intenzione di lavorare a una 'ri-fondazione' del "movimento autonomista", che ha come orizzonte un congresso da organizzare il prossimo autunno, è espressa in una nota dal Movimento dell'Union valdotaine progressiste-Uvp.

E' il presidente Giuliano Morelli a chiarirlo, in un editoriale pubblicato sul sito del Movimento, volendo "fugare alcune ombre dopo che un comunicato di martedì scorso dei vertici di Uvp, Uv, Stella Alpina, Epav e Alpe aveva destato qualche preoccupazione".

"Va ripetuto, e questa volta con estrema chiarezza, - spiega Morelli - che la federazione non era che il punto di ancoraggio di un processo unitario molto più profondo, che, nato durante la campagna delle elezioni europee, dovrà sfociare nel prossimo autunno in un congresso ri-fondativo dell'intero movimento autonomista". In questa direzione, assicura il presidente dell'Uvp, "con tutte le nostre energie noi stiamo lavorando senza ripensamenti e tentennamenti, determinati a costruire un futuro valdostano per tutti e con tutti quelli che lo vorranno".



Inoltre, in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, Morelli chiarisce che "non è mai stata nelle corde di Uvp, né mai lo sarà, l'intenzione di creare un qualsivoglia direttorio che si imponga sulle scelte locali".