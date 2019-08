Présentation du livre 'Alpinistes victoriens en Valpelline'

Les témoignages des premières ascensions pionnières sur les montagnes de la Valpelline reflètent les véritables atmosphères et les sensations d'un tourisme à ses débuts et nous parviennent comme des symboles du "romantisme victorien".



Une façon de faire face aux montagnes et aux hautes montagnes qui, à l'instar de la société dans laquelle nous vivons, a changé au fil des ans, évoluant, mais maintenant plus que jamais la région de la Valpelline est un point de référence pour le développement d'un tourisme durable, respectueux du territoire.

Une histoire qui commence à la fin du dix-neuvième siècle, lorsque les premiers visiteurs étaient des alpinistes improvvisés, principalement des géographes, des cartographes, des écrivains, beaucoup venus d'Angleterre. C'étaient les années de la reine Victoria, soit du 20 juin 1837 jusqu'à sa mort le 22 janvier 1901.



Le livre 'Les alpinistes victoriens en Valpelline' de Bernard Marnette raconte de nombreuses histoires d'alpinistes, même importants. Il sera présenté à Valpelline le lundi 12 août à 20h30 dans la salle polyvalente au lieu-dit le Cumet.