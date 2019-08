Le immagini spettacoli del Tor du Rutor al 'PhotoAlp Arvier'

Conto alla rovescia per l'inaugurazione della mostra fotografica 'PhotoAlp Arvier', in programma venerdì 9 agosto alle 18,30 ad Arvier. In mostra, gli scatti vincitori del concorso legato al Millet Tour du Rutor Extrême.

Il Millet Tour du Rutor è tra le più spettacolari e moderne gare a coppie di sci alpinismo che coinvolge oltre 700 atleti da 19 differenti nazioni e che si svolge periodicamente nei comuni di Arvier, Valgrisenche e che dalla prossima edizione toccherà anche il comune di La Thuile.

La mostra si svilupperà all’aperto, in un percorso realizzato per le vie del centro storico di Arvier, dove sono state installate delle cornici nei punti di maggior interesse storico, trasformando Arvier e gli spazi cittadini in una vera e propria galleria d’arte.

"Questa iniziativa - dichiara il Sindaco di Arvier Mauro Lucianaz - rientra nell'ambito delle azioni svolte dall'Amministrazione comunale per proseguire nella promozione di una manifestazione sportiva che coinvolge tutta la comunità, ormai conosciuta e apprezzata nel mondo dello sci alpinismo internazionale, ma anche per far conoscere il nostro territorio tramite le immagini e la valorizzazione del Borgo di Arvier che costituisce luogo ideale per il percorso fotografico".

Il concorso fotografico PhotoAlp Arvier 2018, a tema libero, vuole essere un omaggio all’aspetto agonistico sportivo raccontando il dietro le quinte, le emozioni degli atleti, il concetto di squadra, la loro preparazione e la bellezza naturalistica.

Gli scatti selezionati, sono quelli dei vincitori - Carlo Ceola, Martino Frova e Nicola Morabito – che si sono avventurati sul tracciato di gara per cogliere la “propria” immagine simbolo. L’ultima edizione del Tour du Rutor, - legata al circuito di importanza mondiale de La Grande Course - tenutasi nel 2018, con sullo sfondo il Monte Bianco e la Valgrisenche, è stata eccezionale per quantità di neve e per il clima limpido e soleggiato con temperature rigide che hanno caratterizzato la tre giorni di gara sviluppatasi in 7000 metri di dislivello, 75 km di vero fuoripista tra salite, discese e creste aeree.

Uno scenario dunque mozzafiato che ha favorito i concorrenti del concorso fotografico. La prossima edizione del Millet Tour du Rutor Extrême si disputerà dal 26 al 29 marzo 2020 ed avrà numerosi eventi collaterali legati al territorio, compreso il concorso fotografico PhotoAlp Arvier 2020, il cui regolamento sarà disponibile sul sito ufficiale della gara di sci alpinismo. Sport e turismo ecosostenibile sono le caratteristiche di questa manifestazione promossa e animata dall’inesauribile energia di uomini e donne dello Sci Club Corrado Gex, di guide alpine e volontari che da tre generazioni lavorano per rendere ogni edizione unica e per promuovere il territorio alpino nel mondo.

Per maggiori informazioni: www.tourdurutor.com.