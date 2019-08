Front Valdotain e Area Civica lavorano già per le prossime elezioni

Le commissioni politiche di Area Civica-Pour notre Vallée (Ac-PnV) e del Front Valdôtain, nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 agosto 2019, si sono ritrovate per fare il punto della situazione sull’attualità politica valdostana, ribadendo di

"Ci riconosciamo nei medesimi valori e principi regionalisti dai quali ha preso vita l’accordo amministrativo recentemente stipulato per saldare l'attuale maggioranza di governo regionale". Questo il commento delle commissioni politiche di AC-PnV e del Front Valdôtain, riuntesi nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 agosto, per fare il punto della situazione sull’attualità politica valdostana,

L’incontro, inoltre, "è stato l’occasione per porre le basi a livello organizzativo per l'attivazione di un tavolo di lavoro congiunto - si legge in una nota - in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in programma, partendo da un unico comune denominatore: la lealtà e la serietà nel dialogare e nel confrontarsi con i valdostani, valori imprescindibili sia per Area Civica-Pour Notre Vallée sia per il Front Valdôtain nonché valori fondamentali per la promozione di un progetto politico che faccia della concretezza il suo tratto distintivo, nell'ottica della costruzione della Valle d’Aosta del domani, della Valle d’Aosta che la società valdostana immagina, chiede e vuole".

Per queste ragioni, "con l’obiettivo prioritario di dialogare e di confrontarsi con il territorio e sul territorio", le commissioni politiche dei due Movimenti hanno costituito un gruppo di lavoro per costruire, "in maniera chiara e condivisa", un progetto serio e credibile in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in programma, in primis le elezioni comunali del 2020.