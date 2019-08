Aosta: Giunta Centoz lancia 'oltreconfine' promozione eventi

Per una spesa inferiore ai 7.500 euro la Giunta comunale di Aosta ha approvato il Piano di comunicazione di alcuni eventi, manifestazioni e iniziative organizzati nell'anno 2019.

Il Piano riguarda la promozione sul mercato locale e di prossimità di 'Summer Sport 2', in programma il 31 agosto, 'Trofeo 7 Torri', in calendario domenica 20 ottobre, Mostra-mercato di 'Sen Marteun', in programma domenica 10 novembre, Marché Vert Noël, previsto dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, e i tre spettacoli, ancora da definire quanto alle date, compresi nelle 'Pillole di Enfanthéâtre' (novembre - dicembre 2019).

Riguardo ai mezzi di comunicazione da impiegare, "la scelta, è stata - si legge in una nota - di diversificare la tipologia di strumenti attraverso la presenza all’interno di edizioni speciali, testate specializzate, almanacchi o di spazi pubbliredazionali con l’obiettivo di intercettare un pubblico più ampio di quello che solitamente fruisce delle testate generaliste". L'Amministrazione vuole così provare "a veicolare oltre i confini regionali almeno l’immagine dell’evento principale che si tiene sul territorio di Aosta, vale a dire il Marché Vert Noël".