Piano di coprogettazione per gestire l'emporio solidale Quotidiano

La Giunta regionale ha approvato l’avvio di una procedura di coprogettazione del progetto per la gestione dell’emporio solidale Quotidiamo di Aosta, per un importo complessivo di 200 mila euro per gli anni 2019/2021. Approvato contestualmente anche l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione del soggetto (cooperativa, associazione o altro ente) che dovrà gestire l’emporio stesso.

L’Esecutivo ha inoltre stabilito che un’apposita Commissione -composta da un rappresentante della Struttura regionale Servizi alla persona in qualità di Presidente, da un rappresentante dell’Ufficio coordinamento e segreteria del Piano di Zona della Valle d’Aosta e da un rappresentante della Struttura assistenza economica - definirà l’ammissione al percorso di coprogettazione e al finanziamento del relativo progetto di dettaglio. I lavori della Commissione non comporteranno oneri nel bilancio regionale.