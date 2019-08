Agli 'Incontri di Courmayeur' dialogo costruttivo tra cultura e politica

Ad agosto, nel cuore dell’estate, ricercatori, economisti e personaggi di spicco delle istituzioni e della società si aprono al dialogo ed al confronto con il pubblico ai piedi del Monte Bianco.

Sabato 10 agosto alle ore 18 tornano infatti gli 'Incontri di Courmayeur', organizzati da Fondazione Courmayeur-Mont Blanc e introdotti da Lodovico Passerin d'Entrèves, presidente del Comitato scientifico della Fondazione. Appuntamenti al Jardin de l'Ange e nella Sala conferenze della Fondazione, con voci e testimoni in grado di fornire chiavi di lettura in una realtà in rapida evoluzione.

La Rassegna, promossa in modo continuativo dal 1997, con più di un centinaio di iniziative svolte e una partecipazione stimata di circa 25.000 persone, è un’occasione consolidata di conoscenza e dibattito sulle problematiche sociali, politiche ed economiche più attuali.

Si tratta di un’offerta culturale attesa nell’agosto di Courmayeur che si affianca alle tradizionali proposte della stagione estiva.

La Fondazione propone, per il terzo anno consecutivo, oltre agli ospiti degli Incontri di Courmayeur, il ciclo 'La montagna in divenire', in collaborazione con alcune istituzioni del territorio, per raccontare i mutamenti sociali e culturali che attraversano il mondo alpino.

Gli Incontri di Courmayeur si aprono dunque sabato 10 alle 18 al Jardin de l'Ange con Marta Cartabia, vice presidente della Corte costituzionale e Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, che parleranno di Modelli di giustizia nella tragedia greca: Antigone, Edipo, eumenidi, Oreste, partendo dalla presentazione del loro volume 'Giustizia e mito'.

A seguire, martedì 13 agosto, Francesca Canepa, ultra trailer, atleta dell’anno 2018, prima italiana a vincere l’Utmb -Ultra Trail du Mont Blanc, interverrà su 'La forza della volontà. Atleta, mamma, psicologa'. Modera l’Incontro il giornalista Silvano Gadin.