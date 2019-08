Accusato di abusi edilizi ispettore Forestale Franco Vicquery

Il Comune di Gignod ha segnalato alla Regione presunti abusi edilizi nella proprietà di Franco Vicquery, il comandante della stazione Forestale di Etroubles sospeso per sei mesi e sottoposto all'obbligo di dimora in un'inchiesta per truffa aggravata, alterazione di sistemi di rilevazione delle presenze e peculato.



Per l'Amministrazione comunale - sul cui territorio ha giurisdizione la forestale di Etroubles, anche riguardo al controllo urbanistico - nella proprietà di Vicquery vi sarebbero opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e in difformità dalla pratica edilizia di riferimento.

Il rapporto della Polizia locale e dell'Ufficio tecnico comunale è stato trasmesso alla Struttura regionale di pianificazione territoriale dell'assessorato Territorio e Ambiente. La segnalazione al Comune era partita dall'aliquota del Corpo forestale della sezione di polizia giudiziaria in forza alla procura di Aosta.