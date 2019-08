“Con un poco di zucchero...” - il cinema all'aperto a Saint-Pierre

Novità di quest'estate saranno le proiezioni itineranti che coinvolgeranno diversi villaggi del territorio nel tentativo di accontentare il maggior numero di persone, residenti e non.

Tre gli appuntamenti in calendario, sempre di mercoledì alle ore 21.30 tranne l'ultimo che inizierà alle ore 21 con letture animate dal vivo tratte dal libro per bambini “Il Gruffalò”, pluripremiato film d'animazione.

Si parte il 7 agosto in località Alleysin vicino al Museo degli Alpini, proseguendo poi il 14 in montagna a Vetan Dessous accanto alla cappella di San Lorenzo per arrivare il 21 ai giardini pubblici di Chevreyron in centro paese, appuntamento pensato appositamente per i più piccoli.

I film in programma: Cyrano mon amour (2019), La casa di libri (2018), Il Gruffalò & Il Gruffalò e la sua piccolina (2009) .

"Una proposta - Spriga Alessandro Fontanelle, Assessore comunale alla cultura - che intende coinvolgere gli spettatori nella visione di film recenti e particolarmente delicati ispirati da libri e romanzi destinati ad adulti, famiglie, giovani e bambini. Attraverso il filo conduttore che lega il cinema al libro, si è cercato nella scelta di accontentare i diversi target con un occhio di riguardo ai più piccoli... Il pubblico potrà emozionarsi e vivere con la giusta leggerezza estiva tre diverse opere perfettamente adattate per lo schermo".

Con questa iniziativa l'amministrazione comunale intende offrire al territorio di Saint-Pierre, ai valdostani e ai turisti un'occasione d’incontro, unica e speciale.

A corollario degli eventi sarà sempre possibile acquistare e gustare un buon gelato artigianale grazie alla presenza del furgone a cura di Pasticceria del Castello e il 21 agosto la Pasticceria Il Castello rimarrà aperta la sera in occasione della proiezione a Chevreyron.

Il pubblico è invitato a munirsi di cuscini e coperte per godersi il film in assoluto relax. I film sono ad ingresso gratuito e verranno introdotti da Alexine Dayné di framedivision. In caso di maltempo, i tre eventi sono garantiti e si terranno nella sala comunale di Saint-Pierre – fraz. Tache 1.

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO con il supporto della Sezione Alpini Saint-Pierre proiezione - ore 21.30 Cyrano mon amour di Alexis Michalik con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner Francia 2019 – 109’ Film per tutti. Ispirato alla commedia teatrale Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Nella Parigi di fine ‘800, Edmond Rostand è un giovane drammaturgo dal talento geniale, afflitto dal blocco dello scrittore. Nonostante le esigenze dei produttori e intrighi d’amore, Rostand riuscirà a scrivere e mettere in scena la nuova commedia: «Cyrano de Bergerac».

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO proiezione - ore 21.30 anteprima in Valle d'Aosta La casa dei libri di Isabel Coixet con Emily Mortimer, Bill Nighy, Hunter Tremayne Spagna, Regno Unito, Germania 2018 – 113’ Film adatto anche a ragazzi dai 13 anni in su Tratto dal romanzo La Libreria di Penelope Fitzgerald. Inghilterra, 1959. La sonnolenta cittadina balneare viene travolta dall’indomita Florence Green che, rimasta vedova, decide di sfidare la fredda apatia locale aprendo la prima libreria del paese e scuotendo i tranquilli abitanti con la migliore letteratura del momento.

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO proiezione - ore 21.00 con letture animate dal vivo Gruffalò & Gruffalò e la sua piccolina di Max Lang, Jakob Schuh, voci originali: Helena Bonham Carter, James Corden, Tom Wilkinson Stati Uniti 2017 – 54’ Film per bambini e famiglie. Adatto dai tre anni. Tratto dal libro per bambini Il Gruffalò di Julia Donaldson e illustrato da Axel Scheffler. Il Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina, sono due mediometraggi che uniscono la tecnica d’animazione a passo uno con la computer grafica. Gruffalò è una creatura ibrida, metà orso e metà bufalo. Un giorno si imbatte in un topolino che per salvarsi dalle aggressioni di altri animali si inventa l'amicizia con un essere mostruoso il quale, invece, esiste veramente.

Il Mercoledì Saint PIerre offre il cinema di qualità.