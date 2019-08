Débutent activités tourisme 'Famille à la montagne'

Les activités de promotion et de diffusion organisées par la Structure pour la biodiversité et les aires naturelles protégées débuteront le 6 août dans le cadre du projet de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra 2014-2020 Famille à la montagne.

Le premier rendez-vous au calendrier est la randonnée nocturne vers le col San Carlo, le 6 août, pour admirer le crépuscule qui cède la place à la nuit. Les initiatives, toutes proposées dans la Valdigne, visent à diversifier l'offre touristique pour la famille dans le cadre du binôme nature et culture, à promouvoir le tourisme durable, à améliorer la valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager de la région d'Alcotra et par conséquent, augmenter son attractivité et son utilisation durable.

Les moments dans la Valdigne incluent un rendez-vous dédié à la méditation avec accompagnement musical, le 11 août, dans la Plaine d'Arpy, un spectacle de jazz, organisé par Patrick Mittiga & The Swing Crew, le 19 août à la Maison Gerbollier à La Salle et un après-midi dédié aux arts de rue le 24 août à Morgex.