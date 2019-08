Gressan: L'aria si puo' respirare a pieni polmoni, inquinamento sotto soglie minime

l laboratorio è stato collocato nel piazzale a nord dell’edificio comunale, ove è rimasto per tutta la durata del 2018.

Gressan è un centro abitato di medie dimensioni - evidenzia l’A.R.P.A. -, caratterizzato da una situazione geografica particolare: la vicinanza ad Aosta e la presenza di vie di traffico intenso (Autostrada e Strada regionale 20) lo rendono un caso interessante per la valutazione della qualità dell’aria. Gli inquinanti misurati, nel corso dell’intero anno, sono stati il particolato PM10, gli ossidi di azoto, i metalli pesanti e gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

“E’ un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto per avere dei dati certi sulla qualità dell’aria a Gressan – sottolinea il Sindaco Michel Martinet – perché la nostra tratta di strada è molto frequentata e la vicinanza con la città di Aosta e soprattutto con lo stabilimento dello stabilimento Cogne potevano rappresentare dei potenziali pericoli per la salute dei cittadini".

I dati che sono emersi da tale rilievo sono confortanti, infatti tutti i parametri sono abbondantemente sotto la soglia prevista dalla norma. "E’ quindi con vero piacere che ringrazio l’A.R.P.A. Valle d’Aosta – conclude il Sindaco – ed in particolare il team della Dott.ssa Manuela Zublena per la disponibilità data a prestare questo per noi importante rilievo”.

Sul sito del Comune è possibile visionare l’intero risultato del rilievo.