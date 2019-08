IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 6 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ CI MANCA CESARE @

Diamo a Cesare quel che è di Cesare: l'unico (purtroppo breve) periodo in cui Aosta è stata liberata dagli skaters che rumoreggiano e sporcano piazza Deffeyes è stato quello in cui la Lega governava la regione. Adesso plaudiamo al loro intento di ridare decoro a zone della città in balia di balordi disturbatori. Suona però poco verosimile che tale richiamo a un contegno più civico arrivi dai sostenitori di chi usa l'inno nazionale per la dance di cubiste da spiaggia. (PA.RE)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.