Educazione per adulti, la Regione rilancia la riorganizzazione

La Valle d'Aosta guarda alla 'formazione over 30' per migliorare la qualità della vita dei residenti. La Giunta regionale ha infatti approvato l’avvio di una sperimentazione biennale, a partire dall'1 settembre 2019, per la riorganizzazione del sistema di educazione degli adulti, per un importo di 24 mila euro.

La sperimentazione "è finalizzata all’adattamento delle previsioni regolamentari nazionali alle caratteristiche peculiari del contesto territoriale e sociale della Valle d’Aosta - si legge in una nota della Regione - così da rispondere con ancora maggiore efficacia ai bisogni della popolazione adulta e a sperimentare un nuovo assetto didattico, organizzativo e gestionale dei corsi di istruzione degli adulti". Ciò in vista della costituzione "di un centro regionale per l’istruzione degli adulti, che risponda efficacemente agli obiettivi posti dalla normativa vigente".