A Valgrisenche mercoledì 7 agosto corali in concerto

Dopo i festeggiamenti per i 40 anni di attività, celebrati nel 2018, la Chorale de Valgrisenche non si ferma e continua la propria attività partecipando a manifestazioni ed eventi regionali, nazionali ed internazionali.

Per mantenere vivo il legame con la comunità, come ogni estate, la Chorale organizza, a ingresso libero, una serata di musica a Valgrisenche, presentando brani del proprio repertorio e nuove proposte. L'appuntamento è per le ore 21 di mercoledì 7 agosto nella chiesa parrocchial di Valgrisa, che ospiterà il concerto 'di casa' e anche l'esibizione del coro 'La Vie est Belle' di Introd.