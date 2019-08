A Sant-Rhèmy-en-Bosses il 13 agosto torna il 'Percorso in Rosso'

Il borgo di Saint-Rhémy-en-Bosses scalda i motori per il 'Percorso in Rosso', la manifestazione di mezza estate, che valorizza il celebre Vallée d’Aoste Jambon de Bosses D.O.P., il famoso prosciutto crudo.

Rosso scuro e dal sapore aromatico, l'insaccato è prodotto da sempre con la stessa tecnica, recuperata nel rigoroso rispetto della tradizione.

Il 13 agosto, le vie della frazione St-Léonard di Saint-Rhémy-en-Bosses, addobbate di colore rosso guideranno i visitatori lungo un viaggio di gusto attraverso le specialità enogastronomiche presentate dalle Associazioni dei produttori locali: dalla mocetta al Vallée d’Aoste Lard d’Arnad D.O.P., dal miele di rododendro dalle venature rosate alle carni bovine di razza valdostana, dal boudin alle saouseusse.

Percorso in Rosso è anche l'occasione per conoscere antichi luoghi e mestieri ormai desueti, trasformando per un giorno il piccolo borgo di Saint-Rhémy-en-Bosses in un museo delle tradizioni a cielo aperto. Per l'occasione, vengono aperti e resi visitabili antichi granai privati (normalmente non accessibili) e, con il restauro e messa in funzione dell'antico forno di St-Léonard, si panifica a ciclo continuo con cottura di pane nero nella brace di legna.