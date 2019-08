Un indagato per l'anziana morta in incidente su Ss26 a Montjovet

E' indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto su cui si trovava Dolores Liurni, la donna di 86 anni di Terni morta nel pomeriggio di sabato 3 agosto sulla strada statale 26, a Montjovet.

Si è trattata di un incidente autonomo: per cause da accertare il veicolo è finito contro le rocce al lato della carreggiata. La donna era seduta sui sedili posteriori ed è da stabilire se indossasse o meno la cintura di sicurezza.

A bordo c'erano il genero, di 66 anni, e la figlia (62), che non hanno riportato traumi gravi. Il pm Francesco Pizzato ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte: l'incarico sarà affidato domani, 6 agosto, al medico legale Pasquale Beltempo. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent.