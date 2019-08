Donnas, a fuoco un alloggio

Nel borgo di Donnas, in via Principe Tommaso, un rogo intorno alle 23.30, di ieri, è divampato un incendio che ha distrutto un alloggio.

In base alle prime ricostruzione dei fatti, non è ancora stato possibile accertare le cause del rogo. Del caso sono stati informati anche i carabinieri. A scatenare l'incendio potrebbe essere stato un cortocircuito ma le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco. L'alloggio, che si trova al primo piano, è ora inagibile.