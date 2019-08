CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Grande alloggio in vendita in centro Aosta, via Xavier de Maistre

Nel centro storico della città di Aosta, in via Xavier de Maistre, a pochi metri da Piazza Chanoux, VENDESI un'unità immobiliare di mq183 commerciali con possibilità di realizzare un unico grande alloggio o dividerlo in 2 unità più piccole; attualmente l'immobile è composto da 7 vani, due bagni e due balconi. L'intera proprietà ha 3 lati liberi e gode di una vista eccezionale sul teatro romano e sui giardini del priorato. La posizione è infatti eccezionale poiché si gode della comodità di vivere in centro apprezzando il verde e la tranquillità di un paesaggio tutto naturale. € 385.000,00

Maggiori informazioni in agenzia, al n. 329 2130660 o all'indirizzo email immobiliarediemozi@gmail.com