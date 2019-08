Per Confindustria VdA 'produzione in Valle ferma, imprenditori attendono certezze'

Come anticipato meno di un mese fa dal Presidente di Confindustria VdA; Giancarlo Giachino, resta quasi immobile, in attesa di un vero rilancio l'industria in Valle d'Aosta in base all'indagine congiunturale dell'Associazione relativa ai mesi luglio, agosto e settembre.

Le previsioni, si legge nel rapporto "restano sostanzialmente ferme, ma si delineano alcuni segnali di rimbalzo legati ad alcuni indicatori in particolare quelli legati agli ordini export e al carnet ordini". Evidenti i segnali di lieve indebolimento del clima di fiducia: il dato relativo alla produzione fa registrare un peggioramento: il saldo ottimisti-pessimisti passa da un +13,16% fatto registrare lo scorso trimestre ad un +5,13% dell’attuale, pur restando sempre in terreno positivo. Anche il dato sull'occupazione non è confortante: dal -2,56% fatto registrare lo scorso trimestre si registra ancora un lieve calo che porta il dato ad un -5,13%.

Diminuisce tuttavia il ricorso alla cassa integrazione, che interessa in questo trimestre circa l’8% delle imprese intervistate. Variazioni in positivo fa registrare la composizione del carnet ordini, in particolare diminuisce la percentuale di imprese che hanno una scarsa visibilità che si attesta su circa un 18%; migliora il dato relativo alle aziende che hanno ordinativi da uno a tre mesi e oltre tre mesi che si attestano rispettivamente su circa il 43% e 39%.

Andamento positivo per il tasso di utilizzo degli impianti che torna a crescere dopo il lieve calo fatto registrare lo scorso trimestre e che si attesta su di un +70,36%. Diminuiscono le imprese con programmi di investimento di un certo rilievo (da 23,33% a 18,75%) e scende anche la percentuale di aziende che hanno in progetto interventi di semplice sostituzione che scendono dal 40% dello scorso trimestre al 34,38% dell’attuale.

Gli industriali valdostani registrano "un lieve regresso di alcuni parametri - spiega il presidente di Confindustria VdA, Giancarlo Giachino - pur confermando in territorio positivo la maggior parte degli indicatori, in un clima che rimane di 'attesa' per l'imprenditoria valdostana determinato con probabilità dalle grandi preoccupazioni sul piano della politica sia a livello nazionale che internazionale".

Secondo Giachino "per avviare un cammino di crescita e di espansione che sia duraturo sarà vitale concentrare le risorse disponibili su pochi obiettivi strategici e non sprecare le opportunità di sviluppo".