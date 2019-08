Oltre seimila euro raccolti in valle per 'Adotta una famiglia'

E' stata la disinteressata generosità dei tanti donatori a trasformare in un successo solidale il crowdfunding organizzato da Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e Associazione Volontari del Soccorso di Donnas.

L'iniziativa 'Adotta una famiglia', lanciata in bassa Valle, ha infatti permesso di raccogliere in meno di tre mesi 6.010 euro. Oltre alla raccolta fondi online '#riempiamoilpiatto' attraverso la piattaforma Starteed si sono organizzati degli eventi per raccogliere alimenti presso alcuni supermercati di Pont-Saint-Martin e Donnas nonchè la 'Cena del cuore' presso il salone Bec Renon di Donnas.

Con quanto raccolto – risorse economiche e beni materiali – verranno aiutate mensilmente fino alla fine dell’anno dieci famiglie in stato di difficoltà, scelte di concerto con i servizi sociali della zona attraverso un’alternanza che permetterà di aiutare più nuclei familiari a superare momenti di difficoltà.

Tante persone, da tutta Italia e anche dall’estero, hanno anche contribuito – a livello “immateriale” – donando una propria ricetta, per comporre il ricettario “Le ricette del cuore”, una delle ricompense previste per i generosi donatori.

La Fondazione comunitaria e l’Associazione Volontari del Soccorso ringraziano "quanti hanno contribuito a questo progetto che, a fronte di piccoli sforzi, permetterà di fare del grande bene al prossimo".