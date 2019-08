IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 5 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ CREDITO A CONTAGOCCE @

Un’indagine realizzata dal Centro studi CNA mostra un quadro allarmante. Dal 2011 gli impieghi al sistema produttivo sono stati ridotti di 250 miliardi, pari al 25%. Le piccole imprese, quelle con meno di 20 addetti, sono le più colpite, avendo accusato un calo del 36% mentre per le attività con oltre 20 addetti la contrazione si è fermata al 23%. Ma le banche non dovrebbero sostenere gli investimenti produttivi? Se la politichetta valdostano sa qualcosa batta un colpo.



