Aosta: Al via Piano interventi per manutenzione straordinaria impianti

Ammonta a 389 mila euro lo stanziamento della Giunta comunale di Aosta per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini gestiti direttamente dall'Amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda lo stadio comunale 'Mario Puchoz' sono previsti il rifacimento degli accessi agli spogliatoi, la sostituzione delle tubazioni dell’impianto idrosanitario e la manutenzione straordinaria dei pavimenti non piastrellati, delle murature e del tunnel di uscita degli atleti.

La palestra di via Volontari del Sangue sarà interessata da interventi che vanno dal ripristino della parete esterna a Sud e del reinerbimento della zona verde sul lato Nord, alla tinteggiatura della scala che collega il magazzino comunale al piano terreno, degli spogliatoi e della sala polivalente con i relativi corridoi, al rifacimento del pavimento in piastrelle del corridoio degli spogliatoi, fino alla manutenzione straordinaria del muretto sul lato Nord e delle recinzioni sul lato Sud con i relativi cordoli.

Nella palestra 'Franco Assale' di via Liconi si procederà alla sostituzione dei serramenti obsoleti o guasti, alla tinteggiatura della sala palestra, del deposito dei locali adibiti a spogliatoio e dei corridoi, all’impermeabilizzazione della soletta e della parete a contatto con la zona verde, al rifacimento dell'impianto idrosanitario degli spogliatoi e alla sostituzione del portone di ingresso.

Spostandosi nel quartiere Dora, il palazzetto intitolato a 'Luca Miozzi' vedrà il completamento del restauro degli spogliatoi, il rifacimento dei cordoli e della recinzione, la sostituzione dei corpi riscaldanti rumorosi, la revisione dell'impianto elettrico del riscaldamento e il ripristino della tinteggiatura della sala della palestra.

Per quanto concerne la palestra 'Peila-Pressendo' di via Binel, verranno operati il rifacimento dei pilastri del cancello sul lato Sud, la manutenzione dell’area verde a Nord e delle grondaie che vi insistono, l’incasso delle canaline elettriche nella sala polivalente e tinteggiature varie, tra cui quella della stessa sala polivalente.

Infine, ulteriori interventi euro interesseranno il campo di atletica 'Ettore Tesolin' di regione Tsambarlet: sistemazioni esterne della zona degli spogliatoi e dell’area della pista, sostituzione dei serramenti guasti, tinteggiatura impermeabile delle pareti non piastrellate, ripristino delle piastrelle staccate e sistemazione esterna della zona dove si trova l’ufficio del direttore.