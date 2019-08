IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 4 AGOSTO 2019 APRÈS-MIDI @ QUANDO I CONDANNATI PONTIFICANO @

“Ci sono circa 86 opere stradali in Italia che dovrebbero essere commissariate per completarne la realizzazione, tra le quali la viariante di Etroubles lungo la statale 27". Lo ha detto il deputato della Lega Edoardo Rixi, ex sottosegretario alle Infrastrutture, in apertura di 'ACourma', forum indipendente di attualità.

Per chi ha la memoria corta è bene ricordare che il signor Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi e dopo le insistenze del M5S ha dovuto dimettersi da sottosegretario perché è accusato di peculato e falso: lui e altri consiglieri regionali si sarebbero fatti rimborsare cene, viaggi, gite al luna park, gratta e vinci, ostriche, fiori e spese per oggetti vari, spacciandole per spese istituzionali.

Dalla serie predicare, forse bene, ma razzolare male. E non si è capito se gli appalusi alla fine dell' intervento fossere per le sue affermazioni o segno di solidarietà ai giudici.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.